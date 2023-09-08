Что важно знать об МЦД-4 в Москве: маршрут, тарифы, зачем нужен Путин по видеосвязи запустит движение по МЦД-4 вместе с Собяниным

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Станция МЦД-4 «Аэропорт Внуково»

Президент России Владимир Путин по видеосвязи вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным 9 сентября откроет движение по МЦД-4, дублеру Кутузовского проспекта и южному участку Московского скоростного диаметра. Что известно?

Как будет работать МЦД-4

Четвертая линия Московских центральных диаметров включает в себя 18 станций с пересадками на метро, МЦК и пригородные направления. Маршрут пройдет от Апрелевки до Железнодорожного с 39 остановочными пунктами. Он свяжет семь железнодорожных вокзалов Москвы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский.

Линия будет работать с 05:30 до 01:00, в часы пик поезда станут курсировать каждые пять-семь минут.

С открытием МЦД-4 заработает девять дополнительных перехватывающих парковок. Уже сейчас открыты стоянки у платформы «Чухлинка», станций «Выхино» и «Ховрино». 9 сентября заработают пункты у «Толстопальцево», «Внуково», «Мещерская» и недалеко от платформы «Сколково». Оставить автомобиль можно будет также рядом с остановочными пунктами «Аминьевская» и «Чухлинка».

Парковка по перехватывающему тарифу бесплатная с пяти часов утра до двух часов ночи, если совершить минимум 2 поездки на метро, МЦК или МЦД. Первую поездку нужно начать от ближайшей к стоянке станции.

Сколько стоит проезд на МЦД-4

Тарифы для четвертого диаметра разработали столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, Правительство Московской области, ОАО «РЖД» и Центральная пригородная пассажирская компания.

Стоимость билетов будет зависеть от тарифных зон. В «Центральную» входят станции от «Внуково» до «Реутова», а также Киевский вокзал. Цена проезда по билету «Кошелек» карты «Тройка» составит 50 рублей. В зоне «Пригород» — от «Апрелевки» до «Лесного Городка» и от «Никольского» до «Железнодорожной», цена проезда составит 65 рублей.

«Дальняя» зона начинается за границами МЦД. В нее входят станции от «Нары» до «Дачной» и от «Черного» до «Крутого». Разовая поездка на этом маршруте обойдется в 65 рублей, затем пассажиру будет необходимо доплачивать 30 рублей за каждую зону.

Цена билета на четвертом диаметре будет включать бесплатную пересадку на метро или МЦК, она доступна только в течение 90 минут с момента первой валидации. Такое же правило действует на первом, втором и третьем диаметрах.

«В итоге для некоторых пассажиров стоимость поездок снизится почти в три раза», — отметил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Зачем открывают МЦД-4

Открытие МЦД-4 улучшит транспортное обслуживание свыше 20 районов Москвы, а также скажется на развитии сообщения с городом для жителей подмосковных Апрелевки, Реутова, Железнодорожного и других близлежащих населенных пунктов.

На МЦД-4 предусмотрено 44 варианта пересадок на метро, МЦК и другие диаметры.

За счет перераспределения пассажиропотоков будут разгружены участки Кольцевой, Калининской, Солнцевской и ряда других линий московского метро, а также вылетные магистрали — Киевское, Боровское, Носовихинское шоссе и шоссе Энтузиастов.

На МЦД предусмотрен льготный проезд. Пенсионеры и члены многодетных семей могут оформить в кассе Центральной пригородной пассажирской компании разовый бесплатный билет. Школьники и студенты могут ездить в пределах центральной зоны МЦД по льготному абонементу, стоимость которого на один месяц составляет 470 рублей, на три месяца — 1 350 рублей. Чтобы проехать дальше центральной зоны, нужно приобрести разовый билет на электричку, на него будет действовать скидка 50%.

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