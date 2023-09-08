Билеты на поезда снова можно будет покупать за 90 дней до даты отправления РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток на все поезда дальнего следования

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) возобновила продажу билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток до даты отправления, сообщается в Telegram-канале организации. Уже завтра, 9 сентября, можно будет купить билет на 6 декабря.

Возобновляем продажу билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления. Сняли все ограничения, связанные с проведением масштабных работ по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле, — говорится в сообщении пресс-службы.

РЖД сокращали глубину продаж билетов на некоторые поезда до 45 суток из-за проведения масштабных работ по реконструкции железнодорожной инфраструктуры в Центральном транспортном узле. В частности, изменения касались поездов, курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, некоторыми городами Краснодарского края, Приволжья, Урала и Северного Кавказа.

Ранее в РЖД рассказали, что кассовые пункты и онлайн-платформы компании используют одну базу данных билетов. Свободные места автоматически появляются в этой базе одновременно, на старте продаж билетов или в случае возврата пассажирского документа. Таким образом, в РЖД развеяли один из самых популярных мифов, согласно которому при отсутствии свободных мест шанс купить билеты через кассу выше, чем через интернет.