Правда ли, что в России водителям разрешили пить за рулем: какие условия Верховный суд объяснил водителям правила нахождения за рулем в пьяном виде

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Верховный суд (ВС) России разрешает водителям находиться в нетрезвом состоянии за рулем при условии, что транспортное средство припарковано и двигатель выключен, говорится в постановлении судебной коллегии по делам об административных правонарушениях. Почему было принято такое решение?

Как в Чехове нетрезвый водитель смог защитить свои права

Уроженец Пензенской области недавно обратился с жалобой в Верховный суд. По словам гражданина, суд первой инстанции лишил его водительских прав на 1 год и 10 месяцев, а также оштрафовал на 30 000 рублей за вождение в нетрезвом виде. Инспектор ДПС составил протокол об административном правонарушении, указав, что мужчина в городе Чехове Московской области управлял машиной «Лада Веста» в нетрезвом виде.

Россиянин при помощи адвоката объяснил, что не управлял транспортным средством, оно было припарковано на обочине, и двигатель был заглушен.

«Водителем признается лицо, управляющее каким-либо транспортным средством. <...> Управление транспортным средством представляет собой целенаправленное воздействие на него лица, в результате которого транспортное средство перемещается в пространстве», — говорится в постановлении Верховного суда России.

Какие штрафы существуют за нетрезвое вождение в 2023 году

Российским законодательством запрещено управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Более 0,3 г этилового спирта на 1 л крови водителя и более 0,16 мг на 1 л выдыхаемого воздуха считаются нарушением, за которое можно лишиться водительского удостоверения и получить денежный штраф.

Наказание за езду в нетрезвом виде регулируется ст. 12.8 Кодекса об административных правонарушениях либо в случае повторного правонарушения ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ. Штраф за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения составляет 30 000 рублей, а также лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет. При отказе от прохождения медицинского освидетельствования применяются аналогичные санкции. Если у нетрезвого человека за рулем нет при себе водительских прав, то он может быть арестован на срок до 15 суток.

Кроме того, для возвращения прав назад водителю придется заново сдавать всю теоретическую часть экзамена в ГИБДД, а также обеспечить полную выплату всех возможных штрафов.

Водители, которые получили штраф за вождение в нетрезвом виде уже во второй и более раз в течение одного года, могут получить штраф на сумму до 300 000 рублей, лишение водительского удостоверения на срок три года, лишение свободы на срок до двух лет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько ДТП произошло с участием нетрезвых водителей в 2023 году

За первые пять месяцев 2023 года было зафиксировано почти 3000 ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, сообщили ТАСС в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России.

«По официальной статистике, с января по май 2023 года на дорогах России зарегистрировано 2887 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. Это на 23,4% меньше, чем за такой же период 2022 года», — рассказали ведомстве.

В Госавтоинспекции пояснили, что снижение количества происшествий с участием пьяных водителей связано с планомерной разъяснительной и просветительской работой, которая проводится совместно с другими вовлеченными ведомствами и общественными организациями.

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