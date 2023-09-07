Водителя фуры задержали после аварии с велосипедистками под Петербургом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водителя фуры задержали после смертельной аварии с девочками-велосипедистками под Петербургом, передает РЕН ТВ. По данным канала, за рулем грузовика был 31-летний мигрант.



РЕН ТВ отмечает, что на данный момент неизвестно, по какой причине произошел наезд на легковушку, которая двигалась впереди и сопровождала группу спортсменов.

Глава Федерации велосипедного спорта Вячеслав Екимов рассказал РИА Новости, что у тренера группы детей, попавших в ДТП , не было разрешения на проведение тренировки. Тренер отправился на скоростную трассу с девочками 14-15 лет без согласований.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области на участке трассы вблизи поселка Огоньки фура протаранила группу подростков на велосипедах. По информации Telegram-канала «112», в колонне двигались девочки-спортсменки из Школы олимпийского резерва.

До этого в Волгограде на «танцующем» мосту разбилась семья. Женщина за рулем автомобиля Renault не справилась с управлением и въехала в дорожный отбойник. В результате ДТП погибли двое детей 10 и 11 лет. Еще одна девочка в возрасте 14 лет, а также управлявшая машиной женщина попали в больницу. Это не первая авария, произошедшая на мосту, где еще в 2010 году на дорожном покрытии образовались волны. Хотя позднее там провели ремонтные работы, аварии не прекратились.