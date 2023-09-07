Опубликовано видео с наездом мотоцикла на мать с ребенком в Москве Мотоциклист сбил мать с ребенком на нергулируемом пешеходном переходе в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юге Москвы мотоциклист сбил на нерегулируемом пешеходном переходе мать с ребенком, сообщает Госавтоинспекция столицы. Дептранс опубликовал видео с моментом ДТП. На видеозаписи видно, что обзор дороги для мотоциклиста был ограничен из-за двигающегося впереди автобуса, но он не сбросил скорость. Водитель мотоцикла попытался экстренно затормозить, но сам свалился на асфальт, а транспортное средство, двигаясь по инерции, сшибло женщину с ребенком.

На юге Москвы два человека пострадали в ДТП, в том числе один ребенок. На Кировоградской улице водитель мотоцикла совершил наезд на маму с ребенком, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщают в ГАИ.

Мать и ребенок госпитализированы. Дорожные инспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее 7 сентября по меньшей мере два человека погибли в результате наезда фуры на велосипедистов на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области. Еще несколько человек были госпитализированы.