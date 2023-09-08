Путин примет участие в запуске новой линии МЦД в Москве Кремль: Владимир Путин 9 сентября по видеосвязи откроет МЦД-4 в Москве

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

9 сентября Президент России Владимир Путин по видеосвязи запустит движение по МЦД-4 вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, сообщается на сайте Кремля. Кроме того, глава государства примет участие в открытии новых транспортных магистралей города, включая движение по проспекту Багратиона (северный дублер Кутузовского проспекта) и южному участку Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД

9 сентября 2023 года Владимир Путин поздравит москвичей с Днем города, а также вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным в режиме видеосвязи примет участие в открытии нескольких новых транспортных артерий Москвы, — говорится в сообщении.

Ранее в Москве состоялось торжественное открытие станции метро «Аэропорт Внуково». Станция является конечной на южном участке Солнцевской (8А) линии, она совмещена со столичным аэропортом Внуково. На церемонии открытия выступил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что теперь из аэропорта до делового центра «Москва-Сити» можно добраться за 40 минут.

До этого Путин принял участие в церемонии запуска третьего диаметра МЦД, который проходит от Зеленограда до Раменского. Как утверждает мэр Москвы Сергей Собянин, диаметр сделал метро еще более доступным для 3,5 млн человек. Кроме того, благодаря запуску МЦД-3 стоимость поездок на наземном метро сократится. Пассажиры также смогут бесплатно пересесть со станций МЦД-3 на метро, МЦК и другие диаметры.