Путин и Собянин открыли третий диаметр наземного метро Москвы

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли третий диаметр наземного метро российской столицы из Зеленограда в Раменское, сообщает ТАСС. По словам Собянина, открытие МЦД-3 сделало метро еще более доступным для 3,5 млн человек.

Мэр Москвы доложил президенту о готовности инфраструктуры к запуску МЦД-3, после чего Воробьев рассказал о благоустройстве прилегающих территорий к станциям нового диаметра, а глава РЖД Олег Белозеров — о выполненных технических работах. После этого слово передали машинистам, выступившим с докладами.

Третий участок Московского центрального диаметра соединяет Ленинградское направление Октябрьской железной дороги и Казанское направление Московской железной дороги. Он проходит от станции Зеленоград-Крюково до станции Ипподром, расположенной на юге. Мэр Москвы подчеркнул, что открытие третьего диаметра также повлияет на стоимость поездок на наземном метро. Она снизится примерно в 3,5 раза и составит 65 рублей по всей линии или 50 рублей от станции Ховрино до станции Ухтомская. При этом отмечается, что пассажиры смогут бесплатно пересесть со станций МЦД-3 на метро, МЦК и другие диаметры.

Власти Москвы также планируют запустить и четвертый диаметр МЦД. Он объединит Киевское и Горьковское направления. Предполагается, что первые поезда по этому диаметру запустят в сентябре 2023 года. Маршрут будет пролегать на участке от Апрелевки до Железнодорожного. Всего планируется создать 39 остановочных пунктов, 18 из которых будут пересадочными на метро.