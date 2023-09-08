Путин открыл новый участок трассы Москва-Казань

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин на церемония открытия участков автомобильной дороги М-12 «Восток»

Президент Российской Федерации Владимир Путин открыл новый участок трассы Москва-Казань от Москвы до Арзамаса в Нижегородской области. Как заявил глава государства на мероприятии, в эксплуатацию запускается сразу несколько участков строящейся автомагистрали М-12 общей протяженностью более 300 километров.

Сегодня мы открываем целый ряд крупных дорожных объектов. В эксплуатацию запускается сразу несколько участков строящейся автомагистрали М-12 «Восток» общей протяженностью более 300 км. В результате Москву и Арзамас свяжет современная скоростная трасса, — сказал Путин.

Президент отметил, что новая магистраль позволит сократить время в пути между городами в два раза. На востоке Москвы в строй вводится новый отрезок Московского скоростного диаметра — это завершающий этап строительства северного направления. Таким образом, сказал Путин, диаметр насквозь, через мегаполис, соединит трассу М-12 и М-11 до Санкт-Петербурга.

Также мы открываем южный обход Арзамаса — объездная дорога разгрузит город от транзитного транспорта, повысит скорость и удобство автомобильного движения в этом регионе, будет способствовать росту туристического потока в Нижегородской области, — подчеркнул глава государства.

Планы в сфере дорожного строительства будут обязательно расширены и реализованы в полном объеме, сказал Путин.

Трасса М-12 свяжет Екатеринбург и Казань с Москвой скоростным маршрутом. Ее планируется закончить до конца 2024 года.

Ранее Владимир Путин в формате видеоконференции запустил движение по Высокогорскому автомобильному мосту — самому северному мосту через Енисей в Красноярском крае. Церемония прошла в рамках совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края.