Путин открыл самый северный мост через Енисей в Красноярском крае

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в формате видеконференции запустил движение по Высокогорскому автомобильному мосту — самому северному мосту через Енисей в Красноярском крае. Церемония прошла в рамках совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края. Кадры с трансляции публикует Telegram-канал «ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК».

Как сообщается на сайте Кремля, объект позволит обеспечить устойчивую круглогодичную транспортную связь между центральными районами края и Северо-Енисейским районом — одним из крупнейших в России центром золотодобывающей промышленности.

Протяженность объекта более двух километров. Как отмечается, это позволит исключить из состава направления сезонные ледовую и паромную переправы и обеспечит коммерческую непрерывность грузоперевозок.

На совещании президент подчеркнул ,что возведение моста позволит начать новый этап освоения ресурсов Ангаро-Енисейского экономического района в Красноярском крае и будет способствовать росту добычи золота и заготовок древесины.

Ранее сообщалось, что 1 сентября Владимир Путин проведет открытый урок «Разговоры о важном» для 30 школьников. Это отличники образования, победители международных олимпиад и конкурсов. Мероприятие приурочено ко Дню знаний.