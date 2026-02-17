Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 12:10

Владельцу пансионата предъявили обвинение после гибели пенсионеров

Суд предъявил обвинение владельцу пансионата в Пенино из-за небезопасных услуг

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Владельцу частного пансионата в Новой Москве предъявлено обвинение после гибели трех пожилых постояльцев, сообщил Telegram-канал «112». Как пишут авторы, трагедия произошла 8 февраля в деревне Пенино, откуда с подозрением на острую инфекцию госпитализировали 26 пенсионеров.

Утверждается, что трое из них, несмотря на усилия врачей, скончались в реанимации. Следствие полагает, что причиной происшествия стали антисанитарные условия в учреждении, а также грубые нарушения в организации питания и бытового обслуживания проживающих.

Индивидуальный предприниматель, организовавший этот пансионат, был задержан правоохранителями сразу после выявления фактов нарушений. Суд отправил его под домашний арест, а теперь ему официально предъявлено обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее сообщалось, что в пансионате практиковали связывание пожилых пациентов перед сном. По информации источника, за проживание в учреждении родственники платили от 45 до 80 тыс. рублей в месяц. Несмотря на высокую стоимость, позднее они обнаружили на руках близких признаки насилия — гематомы.

Россия
Москва
пансионаты
обвинения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Флаг в руки»: Коц предложил ответ на претензии Польши к России
Суд отправил дочерей погибшей в ИВС Алии Галицкой жить с отцом
Тимошенко решила спастись от обвинений на Украине в европейском суде
Генконсул рассказал о состоянии пострадавших при падении лифта на Пхукете
Ученый обнадежил прогнозом весеннего половодья в Прикамье
Акции VK резко подскочили после данных о блокировке Telegram
«Ломка пройдет»: в ГД отреагировали на возможную полную блокировку Telegram
В зоне СВО погиб главный редактор известного военного журнала
Глава ЗакСо Бабушкина рассказала о льготных ставках в Свердловской области
Погода в Москве в среду, 18 февраля: ждать ли снегопада и сильных морозов
Пациентке с раком пришлось продать вещи ради таблеток за полмиллиона рублей
«Избивала несколько раз»: суд утвердил приговор истязавшей дочь матери
Российский самолет экстренно посадят в Нарьян-Маре
Украинцы занервничали из-за Мединского на переговорах
«Убирали землю после ФАБов»: стало известно, как сейчас выглядит Авдеевка
Работник ЖК грабил жильцов комплекса несколько месяцев
Пенсионер организовал бизнес по продаже жены для секса
Финансист оценил последствия ухода китайских брендов с авторынка
Военэксперт ответил, как опыт СССР поможет защитить регионы РФ от дронов
Мусоровоз врезался в автомобиль ГАИ при оформлении другого ДТП
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.