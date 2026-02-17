Владельцу пансионата предъявили обвинение после гибели пенсионеров

Владельцу частного пансионата в Новой Москве предъявлено обвинение после гибели трех пожилых постояльцев, сообщил Telegram-канал «112». Как пишут авторы, трагедия произошла 8 февраля в деревне Пенино, откуда с подозрением на острую инфекцию госпитализировали 26 пенсионеров.

Утверждается, что трое из них, несмотря на усилия врачей, скончались в реанимации. Следствие полагает, что причиной происшествия стали антисанитарные условия в учреждении, а также грубые нарушения в организации питания и бытового обслуживания проживающих.

Индивидуальный предприниматель, организовавший этот пансионат, был задержан правоохранителями сразу после выявления фактов нарушений. Суд отправил его под домашний арест, а теперь ему официально предъявлено обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее сообщалось, что в пансионате практиковали связывание пожилых пациентов перед сном. По информации источника, за проживание в учреждении родственники платили от 45 до 80 тыс. рублей в месяц. Несмотря на высокую стоимость, позднее они обнаружили на руках близких признаки насилия — гематомы.