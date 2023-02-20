«Вероятно, это было предупреждение»: криминалист о взрыве в Троицке Криминалист Игнатов: взрыв в Троицке мог быть предупреждением семье пострадавшей

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Взрыв в Троицке, в результате которого пострадала 22-летняя девушка, мог быть предупреждением ей или ее родным, предположил в беседе с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его мнению, семье девушки стоит проверить свое окружение и следствию есть над чем поработать в этом направлении.

Необходимо изучать образ жизни девушки — с кем общалась, с кем трудилась. Нужно, чтобы и ее отец внимательно изучил свое окружение, своих партнеров, коллег, контрагентов, конкурентов по бизнесу, чтобы понять, может и оттуда ноги растут. Для следствия большое поле деятельности. Вероятно, что это было предупреждение. А вот кому...или ей, или отцу, предстоит расследовать, — сказал специалист.

Он отметил, что причины инцидента могут быть самыми разными. Например, взрыв мог быть напоминанием о невыплаченном долге, проявлением ревности от отвергнутого жениха или любовника или просто чьей-то попыткой привлечь к себе внимание. Криминалист допустил, что у девушки могли быть враги среди коллег по работе или партнеров по бизнесу, возможно ей уже ранее поступали угрозы.

Думаю, что убивать девушку не хотели, хотели устрашить — получишь ожоги и подумаешь над своим поведением, — предположил криминалист.

Что касается самой посылки, то Игнатов предположил, что злоумышленник мог собрать ее по рекомендациям, найденным в Сети. Кроме того, не исключено, что ему оказал в этом помощь химик или взрывотехник.