«Великая сушь»: синоптик предупредил о высоком классе пожарной опасности Синоптик Шувалов заявил, что 20 апреля температура поднимется до 16–18 градусов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В четверг, 20 апреля, температура в Москве поднимется до 16–18 градусов тепла, заявил NEWS.ru метеоролог Александр Шувалов. При этом в регионе ожидается высокий уровень пожарной опасности.

День будет без осадков, днем температура поднимется до 16–18 градусов тепла, заморозков также не ожидается. Ветер будет несильный, давление немного повышенное. В середине дня ожидается «великая сушь», половина Московской области уже находится в высоком классе пожарной опасности. Также будет относительная влажность — падает до 20–25%, — рассказал Шувалов.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова ранее рассказала, что минимальная температура в начале недели достигнет пяти — семи градусов в Москве и двух — семи градусов в Московской области. В ночное время ветер будет слабым. В пятницу и субботу, 21 и 22 апреля, ожидается переменная облачность, при этом температура будет плюсовой. Воздух прогреется до 11–16 градусов.

Врач-аллерголог Владимир Болибок ранее посоветовал аллергикам в период цветения носить медицинские маски и очки, чтобы минимизировать контакт с раздражителями.