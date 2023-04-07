Врач рассказал, как защититься аллергикам в период цветения Аллерголог Болибок посоветовал носить маски в период цветения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аллергикам в период цветения следует носить медицинские маски и очки, чтобы минимизировать контакт с раздражителями, посоветовал врач-аллерголог Владимир Болибок. В разговоре с Lenta.ru он отметил, что симптоматика проявляется только тогда, когда человек взаимодействует с аллергенами или находится рядом с ними.

Есть контакт — есть симптоматика, нет — нет и симптомов. Значит, этот контакт нужно не допускать, например, с помощью защитных средств. <...> Глаза тоже нужно защищать, носить очки. Лучше с широкой дужкой, чтобы пыльца не проникала с боку, — отметил аллерголог.

По словам специалиста, лучше отказаться от линз на это время, так как пыльца может попасть под них, из-за чего начнется сильный воспалительный процесс. Выбирая защитную маску, можно отдать предпочтения той, которая более удобна. Врач также посоветовал завесить окна в квартире специальной тканью, чтобы пыльца не проникала внутрь. Снять или облегчить симптомы помогут антигистаминные препараты. Подбирать лекарство стоит вместе со специалистом.

Аллерголог отметил, что состояние человека зависит от того, как много деревьев-раздражителей растет рядом, а также от погоды. Например, в сухую ветреную погоду самочувствие будет ухудшаться, а в дождь можно выходить на прогулки. В связи с этим Болибок напомнил о классической рекомендации — уезжать на время цветения туда, где не распространены аллергены.

Раньше таким убежищем был южный берег Крыма. К сожалению, как говорят, сейчас там насажали русских березок, так что эта рекомендация не актуальна. Остаются средняя Азия и более дальнее зарубежье: Персидский залив, Египет, — заключил врач.

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