Москвичей предупредили о переменчивой погоде в течение недели Синоптик Позднякова предупредила о переменчивости погоды в Московском регионе в течение недели

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В течение недели в Московском регионе из-за антициклонов ожидается переменчивая погода, предупредила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. В беседе с РИАМО она уточнила, что атмосферное давление будет повышенное.

В начале недели мы будем находиться на западной периферии одного антициклона, который отступает на восток, а затем будем между антициклонами, и к концу недели погоду будет уже определять следующий антициклон, который сейчас располагается над Балтикой, поэтому характер погоды будет меняться, — рассказала синоптик.

По словам Поздняковой, в начале недели ожидается облачная погода с прояснениями. Во вторник и среду, 18 и 19 апреля, местами пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до 12–17 градусов тепла.

Синоптик рассказала, что минимальная температура в начале недели достигнет пяти — семи градусов в Москве и двух — семи градусов в Московской области. В ночное время ветер будет слабым. В пятницу и субботу, 21 и 22 апреля, ожидается переменная облачность, при этом температура будет плюсовой. Воздух прогреется до 11–16 градусов.

В субботу воздух уже будет прогреваться, поэтому максимальная температура в Москве будет в пределах 15–17 градусов тепла. В принципе, температура воздуха будет чуть выше климатической нормы и больше будет соответствовать последним числам апреля, — заключила Позднякова.

Врач-аллерголог Владимир Болибок ранее посоветовал аллергикам в период цветения носить медицинские маски и очки, чтобы минимизировать контакт с раздражителями. По его словам, симптоматика проявляется только тогда, когда человек взаимодействует с аллергенами или находится рядом с ними.