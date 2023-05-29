В Жилищном союзе не оценили идею повышения платы за воду в Москве Глава Жилищного союза Москвы Крохин назвал неэффективной идею поднять плату за воду в столице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве сложилась неэффективная система управления многоквартирными домами, считает председатель Московского жилищного союза, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по ЖКХ Константин Крохин. В беседе с НСН он подверг критике предлагаемые Минстроем РФ изменения правил предоставления коммунальных услуг, в соответствии с которыми органы власти получат право увеличить размер повышающего коэффициента при расчете платы за воду в квартирах без счетчиков.

Издание отмечает, что так называемый нераспределенный конечным потребителям ресурс в 2021 году по горячему водоснабжению оценивался в 870 млн рублей, по холодному — в 265 млн. Крохин говорит, что решить проблему можно и без повышения коэффициента.

В 354-м постановлении правительства от 2011 года четко прописано, как действовать в этом случае. Опрашиваются жители, используются данные по фактическому проживанию, и идут нормальные начисления. Чтобы это применить, надо составить акт, с людьми поговорить, но «Жилищник» этого делать не хочет, — заявил Крохин.

По его мнению, имеет место неэффективность деятельности «Жилищника», который, будучи супермонополистом, оказывает услуги низкого качества и, возможно, плохо собирает платежи. При этом эксперт подчеркнул, что основная часть собственников жилья оплачивает ЖКУ вовремя.

У нас нет проблемы с потребителями, что они плохо платят. Основная масса платит вовремя, — отметил Крохин.

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