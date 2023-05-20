С середины мая до конца августа в Москве будут отключать горячую воду. Ненадолго — всего на десять дней. От нас зависит, станет ли это коммунальное явление проблемой или стимулом выйти из зоны комфорта и попробовать сделать нечто особенное.
Отключение горячей воды: причины очевидны
Без регламентных отключений невозможно подготовить централизованную систему теплоснабжения Москвы к зиме. С этой целью выполняется комплекс профилактических, ремонтных и модернизационных мероприятий, в ходе которых:
- проверяют участки теплосетей (более шести сотен по всему мегаполису), производят различные обследования и внутритрубную диагностику;
- проводят гидравлические испытания теплопроводов для выявления и устранения протечек, готовят коммуникации к отопительному сезону;
- заменяют насосные агрегаты и другое оборудование на теплоцентралях, тепловых пунктах и других объектах системы центрального теплоснабжения;
- проверяют внутридомовую запорную и регулирующую арматуру, производят ремонт инженерного оснащения городских зданий.
Работы выполняются в сжатые сроки и строго по графику отключения горячей воды в Москве по адресу проживания, опубликованному в этом году 4 мая, то есть за полторы недели до начала летней профилактики. Достаточно времени, чтобы приспособиться к жизни без домашнего «гейзера».
Как узнать график отключения горячей воды по адресу в Москве
Заранее выяснить сроки отключения горячей воды в Москве по конкретному адресу можно на столичных интернет-ресурсах:
- На портале mos.ru (он же сайт мэра Москвы) работает специальный онлайн-сервис. Вводите адрес в рамку — и на экране возникает календарь с датами отключения горячей воды в вашем доме. В личном кабинете, во вкладке «Настройка подписок» активизируйте соответствующую функцию, чтобы получать напоминания, что час икс приближается.
- На сайте Московской объединенной энергетической компании (ПАО «МОЭК»). Здесь тоже есть окошко с выпадающим списком адресов, по которым будут проводиться отключения в ближайшее время. Сроки летней профилактики удобнее узнавать в Telegram-канале компании.
- В мобильном приложении «Моя Москва». Попутно отмечаем дни без горячей воды в календаре смартфона.
Традиционные формы информирования тоже действуют. Управляющие компании вывешивают бумажные объявления на стендах или прямо в домах. К тому же, узнать, когда отключат горячую воду, можно по телефону, позвонив в одну из городских справочных служб:
- в единую справочную службу правительства Москвы по телефону: +7 (495) 777-77-77
- в единый диспетчерский центр по телефону: +7 (495) 539-53-53;
- в управляющую компанию (не знаете телефонного номера — сайт «Дома Москвы» вам в помощь).
- на горячую линию по регистрации показаний индивидуальных приборов учета потребляемой воды по телефону: +7 (495) 539-25-25. Робот попросит назвать код плательщика и номер квартиры, а затем озвучит срок отключения горячей воды.
Как подготовиться к отключению горячей воды в Москве
График отключения горячей воды нередко корректирует планы на лето. Можно эти десять дней провести в гостях у родственников или друзей, либо арендовать коттедж в ближайшем пригороде. Бывает, что отсутствие горячей воды мотивирует приобрести абонемент в фитнес-клуб или сходить в баню. Тем, кто не желает мириться с временным неудобством, имеет смысл заблаговременно установить в квартире накопительный или проточный водонагреватель. Выбор агрегата того или иного типа зависит от конкретной ситуации. Важно, чтобы водонагревательному прибору был присвоен экономный класс А по электропотреблению. Тогда можно ожидать, что увеличение платы за электроэнергию будут компенсировано за счет нулевого расхода горячей воды. Кстати, не забудьте плотно закрутить соответствующий кран, чтобы случайно не перепутать.
Что делать, если горячую воду так и не включили
Из-за погоды или по другим причинам дата включения горячей воды может быть сдвинута на четыре дня максимум, иначе будет нарушена норма СанПин 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ограничивающая продолжительность отключения двумя неделями (14 суток).
Если срок истек, а из крана с красной отметкой течет холодная вода, то следует обратиться в ПАО «МОЭК», в управляющую компанию или набрать номер единой диспетчерской службы.
В действительности просрочки — большая редкость. Об изменении даты включения горячей воды жильцов оповещают, не дожидаясь жалоб в Мосжилинспекцию и другие инстанции. Понятно, что при обслуживании такой сложной системы могут возникнуть проблемы. Но лучше проверить все системы во время планового отключения, чем устранять последствия недочетов в отопительный период.
Читайте также:
Россиянам назвали способы сэкономить на коммунальных услугах
В Госдуме предложили упростить для россиян получение льгот на оплату ЖКУ
Сроки отключения горячей воды в России могут сократиться
«Убийственная цифра»: будет ли летом в России 40-градусная жара
Россиянам напомнили о новых правилах поверки счетчиков газа с 1 мая