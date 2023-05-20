Как пережить отключение горячей воды в Москве Рассказываем, как происходит отключение горячей воды в Москве в 2023 году и как подготовиться к этому

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

С середины мая до конца августа в Москве будут отключать горячую воду. Ненадолго — всего на десять дней. От нас зависит, станет ли это коммунальное явление проблемой или стимулом выйти из зоны комфорта и попробовать сделать нечто особенное.

Отключение горячей воды: причины очевидны

Без регламентных отключений невозможно подготовить централизованную систему теплоснабжения Москвы к зиме. С этой целью выполняется комплекс профилактических, ремонтных и модернизационных мероприятий, в ходе которых:

проверяют участки теплосетей (более шести сотен по всему мегаполису), производят различные обследования и внутритрубную диагностику;

проводят гидравлические испытания теплопроводов для выявления и устранения протечек, готовят коммуникации к отопительному сезону;

заменяют насосные агрегаты и другое оборудование на теплоцентралях, тепловых пунктах и других объектах системы центрального теплоснабжения;

проверяют внутридомовую запорную и регулирующую арматуру, производят ремонт инженерного оснащения городских зданий.

Работы выполняются в сжатые сроки и строго по графику отключения горячей воды в Москве по адресу проживания, опубликованному в этом году 4 мая, то есть за полторы недели до начала летней профилактики. Достаточно времени, чтобы приспособиться к жизни без домашнего «гейзера».

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Как узнать график отключения горячей воды по адресу в Москве

Как узнать график отключения горячей воды по адресу в Москве

Заранее выяснить сроки отключения горячей воды в Москве по конкретному адресу можно на столичных интернет-ресурсах:

На портале mos.ru (он же сайт мэра Москвы) работает специальный онлайн-сервис. Вводите адрес в рамку — и на экране возникает календарь с датами отключения горячей воды в вашем доме. В личном кабинете, во вкладке «Настройка подписок» активизируйте соответствующую функцию, чтобы получать напоминания, что час икс приближается.

На сайте Московской объединенной энергетической компании (ПАО «МОЭК»). Здесь тоже есть окошко с выпадающим списком адресов, по которым будут проводиться отключения в ближайшее время. Сроки летней профилактики удобнее узнавать в Telegram-канале компании.

В мобильном приложении «Моя Москва». Попутно отмечаем дни без горячей воды в календаре смартфона.

Традиционные формы информирования тоже действуют. Управляющие компании вывешивают бумажные объявления на стендах или прямо в домах. К тому же, узнать, когда отключат горячую воду, можно по телефону, позвонив в одну из городских справочных служб:

в единую справочную службу правительства Москвы по телефону: +7 (495) 777-77-77

в единый диспетчерский центр по телефону: +7 (495) 539-53-53;

в управляющую компанию (не знаете телефонного номера — сайт «Дома Москвы» вам в помощь).

на горячую линию по регистрации показаний индивидуальных приборов учета потребляемой воды по телефону: +7 (495) 539-25-25. Робот попросит назвать код плательщика и номер квартиры, а затем озвучит срок отключения горячей воды.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Как подготовиться к отключению горячей воды в Москве

Как подготовиться к отключению горячей воды в Москве

График отключения горячей воды нередко корректирует планы на лето. Можно эти десять дней провести в гостях у родственников или друзей, либо арендовать коттедж в ближайшем пригороде. Бывает, что отсутствие горячей воды мотивирует приобрести абонемент в фитнес-клуб или сходить в баню. Тем, кто не желает мириться с временным неудобством, имеет смысл заблаговременно установить в квартире накопительный или проточный водонагреватель. Выбор агрегата того или иного типа зависит от конкретной ситуации. Важно, чтобы водонагревательному прибору был присвоен экономный класс А по электропотреблению. Тогда можно ожидать, что увеличение платы за электроэнергию будут компенсировано за счет нулевого расхода горячей воды. Кстати, не забудьте плотно закрутить соответствующий кран, чтобы случайно не перепутать.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Сроки отключения горячей воды в Москве

Что делать, если горячую воду так и не включили

Из-за погоды или по другим причинам дата включения горячей воды может быть сдвинута на четыре дня максимум, иначе будет нарушена норма СанПин 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ограничивающая продолжительность отключения двумя неделями (14 суток).

Если срок истек, а из крана с красной отметкой течет холодная вода, то следует обратиться в ПАО «МОЭК», в управляющую компанию или набрать номер единой диспетчерской службы.

В действительности просрочки — большая редкость. Об изменении даты включения горячей воды жильцов оповещают, не дожидаясь жалоб в Мосжилинспекцию и другие инстанции. Понятно, что при обслуживании такой сложной системы могут возникнуть проблемы. Но лучше проверить все системы во время планового отключения, чем устранять последствия недочетов в отопительный период.

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