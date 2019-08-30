https://static.news.ru/photo/67ee7160-cbda-11e9-8d97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Подготовка к новому отопительному сезону завершена в Москве. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Пётр Бирюков.

Он пояснил, что энергоснабжающие предприятия города провели профилактический ремонт теплосетей, газопроводов, котельных и воздушных линий электропередачи, а также провели свыше полусотни учений и тренировок.

К отопительному сезону подготовлены более 73 тысяч объектов, включая свыше 33 тысяч многоквартирных домов. В ряде жилых домов работы ещё ведутся.

Бирюков отметил, что в первую очередь обеспечивалась готовность социальных объектов, поскольку они начинают отапливаться раньше других, сообщается на сайте мэра.

Ранее News.ru писал, что депутат Госдумы Василий Власов предложил включать отопление в квартирах в летний период в случаях, когда температура воздуха не соответствует климатическому периоду.