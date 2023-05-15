В Госдуме предложили упростить для россиян получение льгот на оплату ЖКУ «Известия»: депутат Госдумы Пахомов предложил упростить получение льгот на оплату ЖКУ

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Комитет Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству предложил ряд рекомендаций правительству, направленных на упрощение процесса получения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом пишут «Известия», ссылаясь на слова председателя комитета Сергея Пахомова.

В документе утверждается, что задача депутатов и правительства должна заключаться в обеспечении возможности для граждан России получать субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг максимально комфортно и без излишних трудностей.

Согласно статье, текущий процесс получения льгот на оплату ЖКУ является трудоемким и требует подготовки большого количества документов. Представленные рекомендации предусматривают упрощение процесса до степени, когда для получения льготы гражданам потребуется заполнить всего одно заявление. Кроме того, в Госдуме рассматривают предложение о введении новых критериев для получения субсидии.

В Минстрое ранее предложили включить расходы на установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла в тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг. По словам директора НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяны Вепрецкой, россияне смогут экономить по меньшей мере 10% на холодной и горячей воде.