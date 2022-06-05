Россиянам назвали способы сэкономить на коммунальных услугах Юрист Юнисова рекомендовала установить счётчики для экономии на оплате ЖКУ

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Эксперт в области жилищно-коммунального хозяйства, юрист Евгения Юнисова назвала способы, при помощи которых россияне могут сэкономить на коммунальных услугах. Она рекомендовала обязательно установить счетчики холодной и горячей воды, а также не забыть заменить старые приборы на новые, сообщает радио Sputnik. По ее словам, новая техника расходует значительно меньше энергии.

Все, что касается снижения уровня жизни, то есть ограничение человека в том, сколько раз он моет голову или стирает белье, это неправильно. Я бы не рекомендовала достигать экономии за счет ухудшения качества жизни. Лучше достигать экономии за счет установки индивидуальных приборов учета потребления воды, — пояснила специалист.

Юнисова добавила, что в отдельных российских регионах установлены достаточно большие нормативы потребления воды. На этом фоне без счетчиков оплата может значительно вырасти, потому что квитанции выписываются на основе повышающих коэффициентов.

Кроме того, эксперт рассказала, что сэкономить на электричестве можно, избавившись от старой техники. Лучше всего провести дома ревизию и подсчитать, что в ближайшем будущем будет дешевле: продолжить обслуживать устаревшие холодильник и пылесос или же приобрести новые, которые изначально будут потреблять меньше энергии.

Ранее депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов направил Министерству строительства и ЖКХ России предложение о введении скидки в 50% на оплату водоснабжения во время летних ремонтных работ. По его словам, во время отключения горячей воды людям приходится нагревать холодную и больше платить за электроэнергию.

В Москве началось плановое отключение горячей воды. По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, максимальный срок ограничений составит 10 дней.