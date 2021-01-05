В МОЭК рассказали, от чего зависит температура в квартирах в Москве

https://static.news.ru/photo/9a94d942-5149-11eb-a47b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Температура воздуха в квартирах Москвы зимой зависит, в основном, от погодных условий и корректируется, как только они меняются, рассказал руководитель Центрального диспетчерского управления ПАО «МОЭК» Валерий Маслов.

За уровень тепла, которое подаётся в жилые дома, непосредственно отвечает так называемый теплоноситель в системе теплоснабжения. От его температуры и зависит температура в домах. При потеплении теплоноситель остужают, чтобы не был перетопов, а при похолодании — увеличивают его температуру, приводит слова Маслова РИА Новости.

Так, при среднесуточной температуре около 0 градусов по Цельсию температура теплоносителя составляет 85-87 градусов, при понижении до минус 2 она увеличивается до 90-92 градусов, — рассказал он.

Маслов добавил, что система отопления настраивается на текущие погодные условия оперативно, так как задания на смену теплового режима даются заблаговременно на основе краткосрочного прогноза погоды.

При этом, сказал представитель МОЭК, если происходит резкое похолодание, разово температуру теплоносителя могут поднять и до 130 градусов. Теплоноситель с такой температурой подаётся в тепловые пункты — промежуточное звено в пути тепла в квартиры. Там температуру снова регулируют уже на внутреннем контуре многоквартирного дома, а также с помощью внутридомовых элеваторов или автоматических узлов управления.

Если мы сообщаем об определенных температурах теплоносителя в наших сетях, это не значит, что такая же температура должна быть в батареях внутри дома, — заметил Маслов.

Он привёл в пример нормы СанПиН, которые определяют не температуру радиаторов, а температуру в помещении, которая не должна быть ниже 18 градусов, а оптимально должна составлять 20-22 градуса.

Как сообщал NEWS.ru, ранее сотрудник московской управляющей компании Виктор Власов рассказал, при каких ситуациях можно требовать перерасчёт за отопление. По его словам, если температура не соответствует СанПиН, то гражданин имеет право написать заявление в прокуратуру, Роспотребнадзор и госжилинспекцию, рассчитывая на перерасчёт.