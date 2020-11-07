Названы ситуации, когда можно требовать перерасчёт за отопление

https://static.news.ru/photo/06f8ef26-2164-11eb-b588-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Температура в квартире в отопительный сезон не должна быть ниже плюс 18 градусов, а в ванной комнате — быть минимум плюс 25 градусов. В противных случаях россиянин может смело писать заявление в прокуратуру, Роспотребнадзор и Госжилинспекцию, рассчитывая на перерасчёт.

Об этом рассказал сотрудник московской управляющей компании Виктор Власов в беседе с KP.RU. По его словам, необходимая температура (плюс 18 градусов) предусмотрена ГОСТом (Р 51617-2000) на случай, когда на улице столбик термометра держится у отметки ниже 5 градусов мороза или равен ему.

Точно такой же норматив и для общежитий. Но если жилая комната угловая, то есть ограничена двумя стенами, которые граничат с улицей, то для таких [комнат] норматив чуть выше стандартной: плюс 20 градусов, — пояснил Власов.

Ссылаясь на госстандарт, он также указал, что во время отопительного сезона температура в квартирах может быть выше на четыре градуса, но не более того. Ночью же, с полуночи до пяти часов утра, снижение может составлять не более трёх градусов. В остальное время снижение недопустимо.

Власов добавил, что измерять температуру следует в центре комнаты на высоте 0,1 м, 0,6 м и 1,7 м от пола. Если тепла в квартире не хватает, то сначала нужно обратиться в ресурсоснабжающую организацию. В случае неполучения ответа, необходимо писать в прокуратуру, Роспотребнадзор и Госжилинспекцию.

Можно написать обращение на сайте — это равносильно живому визиту. Или отправить по электронной почте. Можно отправить в федеральную службу, но пока письмо дойдёт до вашего района — это займёт много времени, — рассказал сотрудник УК.

Ранее NEWS.ru сообщал, что использование радиатора или обогревателя в осенний период до начала отопительного сезона добавит к ежемесячным платежам за электроэнергию ещё несколько сотен рублей. Всё зависит от типа обогревательного прибора и площади помещения, подсчитала главный консультант центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета Ирина Сосенкина.