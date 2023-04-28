Россиянам напомнили о новых правилах поверки счетчиков газа с 1 мая Юрист Кудерко: новые правила поверки счетчиков газа с 1 мая понизят вероятность переплаты

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Юрист Елена Кудерко рассказала агентству ПРАЙМ, что новые правила поверки счетчиков газа с 1 мая снизят вероятность переплаты. Специалист добавила, что это также поможет разоблачить махинаторов, так как во время поверки мастер сможет установить, использовались на счетчике когда-либо магнитные устройства, искажающие показания. Эксперт отметила, что более жесткие требования к поверке позволят предотвратить утечки газа.

Одним из кошмаров собственника жилого помещения (как квартиры, так и дома) является безучетное потребление коммунальных ресурсов. Неважно, идет речь о холодной и горячей воде или электроэнергии — платить придется гораздо больше, — сказала Кудерко.

Она подчеркнула, что проводить поверку газовых счетчиков может лишь специализированная организация, которая имеет аккредитацию. По ее словам, они перечислены на официальном сайте Росаккредитации. Кудерко напомнила, что за любое выявленное мошенничество со счетчиками предусмотрен серьезный штраф.

Ранее глава межфракционной рабочей группы по сохранению традиционных ценностей Анна Кузнецова заявила, что государственные меры поддержки хотят распространить на все многодетные семьи, вне зависимости от уровня их доходов. Парламентарий пояснила, что основной аргумент в пользу этого решения в том, что не нужно доводить многодетные семьи до состояния, когда им потребуются выплаты со стороны государства. Изменения предлагается внести в закон о многодетных семьях, который разрабатывает нижняя палата парламента.