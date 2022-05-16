Врач рассказал, кому опасно мыться в холодной воде Терапевт Хухрев: людям с ишемической болезнью сердца не стоит мыться в холодной воде

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Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы не стоит мыться под холодным душем, так как это может привести к спазму, считает терапевт Алексей Хухрев. Он подчеркнул, что людям без серьёзных заболеваний никакими проблемами со здоровьем купание в холодной воде не грозит, пишет Lenta.ru.

При внезапном погружении в холодную воду может возникать спазм, в том числе коронарных артерий. Обычному человеку от этого ничего не будет, а у человека, который страдает ишемической болезнью сердца, не лечится, плохо принимает препараты, есть шансы, что выйдет какая-нибудь неприятность, — заверил Хухрев.

Он также добавил, что обычному человеку не требуется особой подготовки перед периодом отключения горячей воды. Терапевт в шутку предположил, что к такому можно подготовиться морально либо купить аппарат для нагрева воды. По словам Хухрева, обливания холодной водой полезны для здоровья, однако проводить подобные процедуры для ощутимой пользы нужно регулярно.

Ранее стало известно, что холодный душ положительно влияет на кровообращение и облегчает симптомы депрессии: прохладная вода помогает организму взбодриться, так как сосуды под её воздействием начинают расширяться и расслабляться. Холодный душ положительно влияет на иммунную систему и помогает расслабить мышцы после физической нагрузки.