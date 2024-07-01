Студент планировал устроить массовое убийство в тверском колледже

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники силовых структур задержали в Твери 16-летнего студента местного технологического колледжа, передает Telegram-канал SHOT. Он планировал совершить массовое убийство. Как утверждает канал, подросток был замкнутым и часто подвергался насмешкам со стороны сверстников.

Молодой человек заявил одному из обидчиков, что намерен расправиться с ним. В переписке с ним он также отправил список других лиц, которых планировал убить. Однокурсники восприняли эти угрозы всерьез и обратились в полицию. Силовики пришли к подростку с обыском и обнаружили в квартире камуфляжную форму, противогаз и тактический шлем. В поиске браузера на компьютере нашлись запросы по теме массовых расстрелов, а также статьи о винтовках, патронах и прочему снаряжению.

Во время допроса при матери молодой человек признался, что хотел устроить расправу над обидчиками. Сейчас подозреваемый проходит проверку и лечение в психоневрологическом диспансере, после ему выберут меру пресечения. Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Терроризм».

Ранее готовившую нападение на школу 18-летнюю жительницу Уфы приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы за пропаганду терроризма. Девушка восхищалась массовыми убийствами в учебных заведениях страны. Задержанная закончила девять классов и больше никуда не поступила, также она была обижена на бывших одноклассников. За публичное оправдание терроризма и участие в деятельности террористической организации девушка проведет пять с половиной лет в колонии.