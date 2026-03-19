В Сети появились первые кадры с места взрыва в банке Очевидцы показали на видеоместа взрыва в Россельхозбанке на севере Москвы

В Сети появилось первое видео с места взрыва в отделении Россельхозбанка на севере Москвы, ролик опубликовал Telegram-канал Baza. На кадрах видно, что территория вокруг здания на улице Менжинского полностью оцеплена.

По предварительным данным, в помещении был намеренно подорван банкомат. Очевидцы происшествия рассказали, что непосредственно перед громким хлопком из дверей банка стремительно выбежал неизвестный мужчина. Сейчас на месте инцидента работают наряды полиции, пожарные расчеты и бригады экстренной помощи.

Позже стало известно, что полиция уже задержала подозреваемого в подрыве, устроенном в отделении Россельхозбанка на севере Москвы. Telegram-канал «112» уточнил, что злоумышленник и сам пострадал в результате взрыва. Подрывник оказался подростком, который действовал по заказу мошенников.

Ранее в Подмосковье полицейские задержали подростка, который по указу мошенников взорвал банкомат в Путилково. Никто в результате происшествия не пострадал. Очевидцы взрыва сняли и показали последствия взрыва. На опубликованных кадрах видно, что помещение превратилось в руины, а землю усыпали многочисленные осколки