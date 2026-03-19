19 марта 2026 в 17:20

В Сети появились первые кадры с места взрыва в банке

Очевидцы показали на видеоместа взрыва в Россельхозбанке на севере Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Сети появилось первое видео с места взрыва в отделении Россельхозбанка на севере Москвы, ролик опубликовал Telegram-канал Baza. На кадрах видно, что территория вокруг здания на улице Менжинского полностью оцеплена.

По предварительным данным, в помещении был намеренно подорван банкомат. Очевидцы происшествия рассказали, что непосредственно перед громким хлопком из дверей банка стремительно выбежал неизвестный мужчина. Сейчас на месте инцидента работают наряды полиции, пожарные расчеты и бригады экстренной помощи.

Позже стало известно, что полиция уже задержала подозреваемого в подрыве, устроенном в отделении Россельхозбанка на севере Москвы. Telegram-канал «112» уточнил, что злоумышленник и сам пострадал в результате взрыва. Подрывник оказался подростком, который действовал по заказу мошенников.

Ранее в Подмосковье полицейские задержали подростка, который по указу мошенников взорвал банкомат в Путилково. Никто в результате происшествия не пострадал. Очевидцы взрыва сняли и показали последствия взрыва. На опубликованных кадрах видно, что помещение превратилось в руины, а землю усыпали многочисленные осколки

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ОБСЕ раскрыли страшную правду о западной поддержке Украины
«Не так много осталось»: депутат об обмене пленными в переговорную паузу
Инвалиду без ног предложили забрать трость и костыли в разных городах
Семь лет ада: девушка сдала педофила следствию после похода к психологу
Медведев жестко обломал надежды Зеленского на признание Россией
Угрожавшему Орбану украинскому генералу запретили въезд в Венгрию
Политолог раскрыл, чем для США обернется утрата военной мощи из-за Ирана
Украинский педофил купил ребенка за $100 и надругался над ним
Обнародованы новые детали ЧП в отделении банка
Путин призвал генпрокуратуру контролировать средства на нацпрограммы и ГОЗы
Медведев объяснил, зачем Зеленскому выборы на Украине
Украину уличили в попытке устроить Венгрии энергетическую блокаду
Экс-глава самарского правительства не призвал вину по делу о метро
Кроссовер снес мать с двумя детьми в Петербурге и попал на видео
В Москве задержали устроившего взрыв в отделении Россельхозбанка
Утро начинается с ткани: как текстиль в ванной влияет на настроение дня
Что в ФСБ сообщили о состоянии пережившего покушение замглавы ГРУ
Что известно о пострадавших при взрыве в отделении банка на севере Москвы?
Установлена личность пострадавшего при взрыве в Москве
Знаковый саммит Евросоюза закончился полным разочарованием для Украины
Дальше
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

