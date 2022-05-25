Лихачу-рецидивисту впервые вынесли приговор по новой статье УК Суд в Москве вынес первый в России приговор за повторное нарушение ПДД после лишения прав

Фото Shutterstock

Суд в Москве вынес первый в России приговор за повторное нарушение ПДД после лишения права управления автомобилем. Как сообщается на сайте столичной прокуратуры, 22-летний Чынгыз Султашов оштрафован на 200 тысяч рублей, ему также запрещено управлять автомобилем в течение трёх лет.

[Султашов] осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.2 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами), — сказано в сообщении.

Сообщается, что в 2019 году Султашов был подвергнут административному наказанию по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ за выезд на полосу встречного движения, ему был назначен административный штраф в пять тысяч рублей, который водитель не оплатил. В августе 2020 года мужчина снова был признан виновным в административном правонарушении и лишён права управления транспортными средствами сроком на год. Однако 19 февраля 2022 года Султашов совершил обгон автобуса, вновь выехав на встречную полосу, и был остановлен автоинспектором.

На данный момент приговор не вступил в силу.

С 10 января в России вступил в силу закон о введении уголовного наказания за агрессивное вождение на дорогах, характеризующееся регулярными нарушениями правил дорожного движения. Согласно документу, за многократный выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 километров в час нарушителю будет грозить до трёх лет лишения свободы и штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей. Также лица, оказавшиеся за рулём и лишенные права на управление транспортным средством могут получить до двух лет колонии.