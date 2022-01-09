В РФ начал действовать закон о наказании лихачей на дорогах

Закон о введении уголовного наказания за агрессивное вождение на дорогах, характеризующееся регулярными нарушениями правил дорожного движения (ПДД), вступил в силу в России с 10 января. Соответствующий документ обнародован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, за многократный выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 километров в час нарушителю будет грозить до трёх лет лишения свободы и штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей.

Также лишенные права на управление транспортным средством лица, оказавшиеся за рулём, могут получить до двух лет колонии.

Также стало известно, что МВД России планирует изменить экзаменационные билеты теоретического экзамена на права, чтобы сформировать у будущего водителя понимание поведения в различных дорожных ситуациях. В настоящее время запланированные изменения прорабатываются.

Ранее стало известно, что с 9 января меняется расчёт стоимости полисов ОСАГО. Согласно вступившему в силу указанию Центробанка, тарифный коридор расширяется на 10% — от 2224 рублей до 5980 рублей. Отмечается, что страховые компании смогут ещё больше снижать тариф законопослушным водителям и увеличивать стоимость страховки для автомобилистов с повышенным уровнем рисков.