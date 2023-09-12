В Подмосковье второй день эвакуируют школы из-за угроз анонима

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

В подмосковном Егорьевске второй день подряд эвакуируют детей и педагогов из местных школ из-за поступающих на электронную почту угроз о совершении нападения, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на родителей учеников. Руководители учебных организаций заявляют, что вынуждены эвакуировать детей и прерывать учебный процесс в связи со своими обязательствами.

На электронные почты некоторых школ г. Егорьевска приходят сообщения террористического характера. В целях сохранения жизни и здоровья детей мы обязаны действовать в соответствии с утвержденными алгоритмами и обеспечить полную эвакуацию обучающихся, — цитируют родители сообщения директоров школ.

Также в Telegram появился канал, в котором автор публикует фотографии с оружием и угрозами жителям города. Он также жестко критикует мэра города Дмитрия Викулова и обвиняет его в коррупции.

11 сентября в Ростове-на-Дону в одной и школ был задержан 15-летний ученик в маске анонимуса с ножом. Трех человек он успел поранить. Известно, что молодой человек учился в школе с третьего класса и никаких признаков агрессии в отношении сверстников не проявлял. Но с начала года подросток перестал общаться с одноклассниками. Губернатор региона Василий Голубев уточнял, что у ребенка диагностировано психическое расстройство.