В Подмосковье установили таблички в честь «бездействия чиновников» Жители ЖК в Красногорске установили таблички в честь бездействующих чиновников

Жители жилищного комплекса «Митино О2» в Красногорске установили во дворе таблички в честь бездействующих чиновников, пишет издание «Подъем». Таким образом они попытались привлечь внимание к своей проблеме. Как отмечается, люди ждут подъездную дорогу, которую им обещали построить еще четыре года назад. За это время здесь выросли девять домов и детский сад, а дорога так и не появилась.

Заехать, конечно, можно. Есть две дороги, но обе строительные, то есть их проложили для своих грузовиков строительные компании, которые строили дома. Администрация уже четыре года обещает что-то сделать, но воз и ныне там. <...> Недавно жители ЖК скинулись и на свои деньги построили въезд, потому что уже десятки машин были поломаны из-за бездорожья, — приводит словам местного жителя издание.

Как отмечается, ЖК «Митино О2» начала строить ныне обанкротившаяся компании Urban Group. Первые дома сдали в 2019 году. После все обязанности по возведению домов и инфраструктуры взяло на себя государство. Дома достроили, а дорогу к микрорайону — нет. При этом сообщается, что местные власти обещают ее сделать.

Устав от обещаний, жильцы изготовили таблички «имени бездействующих чиновников». Одна из них посвящена «Бездействию Фонда развития территорий», который сейчас занимается обеспечением инфраструктуры, другая — Тимуру Магомедову — заместителю главы администрации Красногорска по строительным вопросам.

Ранее в Красногорске мужчина разбил дюжину автомобилей. При этом местные жители обвиняют в случившемся не злоумышленника, а местную администрацию. Отмечается, что они неоднократно просили облагородить территорию и обустроить хорошую охраняемую парковку. Тогда подобных случаев удалось бы избежать.