В Подмосковье ураган сдул с дороги грузовик

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сергиевом Посаде мощный ветер сдул с дороги грузовой автомобиль, в результате чего тот врезался в припаркованную легковушку. Кадры непогоды в Подмосковье опубликовал Telegram-канал «Мослента».

Через несколько секунд после столкновения ураганный ветер сорвал с грузовика металлическую накладку, которая отлетела в сторону проходившей мимо женщины, чудом не задев ее.

Ранее в забайкальском селе Тарбагатай сильный ураган нанес ущерб более чем 500 домам. Стихия повредила не только жилые помещения, но и социальные объекты — котельные, водокачки и линии электропередачи, из-за чего жители остались без воды и света.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов накануне предупредил москвичей о сильнейшем грозовом шторме. Он рекомендовал жителям столицы внимательнее выбирать маршруты следования и не парковаться близко к деревьям.