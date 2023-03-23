В Подмосковье ранее судимый гость зарезал именинника во время застолья

Фото: shutterstock.com

В подмосковной деревне Аннино в ночь на 23 марта поножовщиной закончилось празднование дня рождения 43-летнего местного жителя, передает РЕН ТВ. 52-летний гость убил именинника и другую участницу застолья в ходе конфликта.

Пострадавшая скончалась на месте, а виновника торжества увезли в больницу. Но спасти его не удалось. Мужчина скончался в медучреждении, — сообщил источник.

По данным MK.RU, по горячим следам подозреваемый был задержан неподалеку от места преступления и дал признательные показания. Он оказался уроженцем Украины, который ранее был неоднократно судим, в том числе по статье за убийство.

Ранее жительница подмосковного Фрязино обратилась в полицию в связи с тем, что ее дочь изнасиловали и насильно накачали наркотиками. По словам школьницы, четверо мужчин заставили ее принять запрещенные вещества, после чего надругались над ней.

В ночь на 18 марта житель Омска зарезал своего приятеля после того, как тот назвал его подкаблучником. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в убийстве арестован. Убитым оказался 29-летний местный фанат хоккейного клуба «Авангард». Подозреваемым в убийстве значится инженер-технологом крупного предприятия в Омской области.