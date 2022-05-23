В Новой Москве рухнул башенный кран, один человек погиб

Строительство жилого дома / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новой Москве на строительной площадке упал башенный кран, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. В результате инцидента, который случился на улице Анны Ахматовой, погиб один человек, двое получили ранения.

В результате падения башенного крана на стройплощадке на улице Анны Ахматовой погиб один человек, еще двое пострадали, — сказали сотрудники экстренных служб.

В июле прошлого года в Красноярском крае сотрудница завода «Ачинский цемент» упала с башенного крана. От полученных травм 49-летняя женщина скончалась на месте, не приходя в сознание. Во время работы она наступила на расположенное в полу кабины стекло, которое не выдержало её веса и лопнуло. Женщина упала на землю с 30-метровой высоты.