Крановщица упала с 30-метровой высоты в Красноярском крае

В Красноярском крае сотрудница завода «Ачинский цемент» упала с башенного крана. Как сообщает «МК в Красноярске», от полученных травм 49-летняя женщина скончалась на месте, не приходя в сознание.

Погибшая работала на заводе крановщицей. Во время работы она наступила на расположенное в полу кабины стекло, которое не выдержало её веса и лопнуло. Женщина упала на землю с 30-метровой высоты.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Уже стало известно, что на стекле в кабине крана отсутствовала защитная решётка, которая должна там находиться в соответствии с техникой безопасности.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы в одном из жилых домов произошло обрушение лифта. Кабина упала с 13-го этажа и стала причиной смерти одного человека. Мужчина ремонтировал лифт в многоэтажном доме, когда кабина сорвалась и упала с большой высоты. От полученных травм рабочий скончался до приезда скорой помощи.