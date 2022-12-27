В новогоднюю ночь проезд на общественном транспорте будет бесплатным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В новогоднюю ночь, с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января, проезд на метро, МЦК, а также в автобусах, электробусах и трамваях в Москве будет бесплатным, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина. К празднику в городе украсили 1460 автобусов, 50 электробусов, 20 трамваев «Витязь-Москва» и 11 вагонов МЦД.

Наземный транспорт будет работать в усиленном режиме на 157 маршрутах, на 66 из них — всю новогоднюю ночь, еще на 91 — до 03:30. Московские центральные диаметры будут доступны для пассажиров до 02:30.

Вагоны метро и эскалаторы оборудованы экранами, на которых будут транслироваться поздравления президента России Владимира Путина и Сергея Собянина для тех, кто встретит праздник в подземке.

Ранее врач-терапевт Анастасия Московченко в разговоре с NEWS.ru предупредила россиян об опасности прогулок в легкой одежде в новогоднюю ночь. По ее словам, прогулки могут привести к простуде, общему переохлаждению организма или обморожению, особенно на фоне употребления алкоголя, дающего обманчивое ощущение тепла.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на этой неделе в российской столице выпадет большое количество снега, высота сугробов к новогодней ночи вырастет на пять-восемь сантиметров. Интенсивность снегопада увеличится 27 декабря, в отдельных местах он будет сильным. Снегопад продолжится в ночь на 28 декабря, а также в первой половине дня.