В Мытищах рабочие умерли в канализационном колодце

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Двое рабочих скончались, предположительно, от отравления угарным газом в канализационном колодце в подмосковных Мытищах, передает РЕН ТВ. В социальных сетях опубликованы кадры с места ЧП.

Telegram-канал «Мытищи.Live» сообщает о четырех трупах. По данным канала, работники проводили на улице Борисовке замену насоса подземной парковки. На фотографиях очевидцев видно, что тела мужчин вытащили на газон возле детской площадке.

В мае в городской усадьбе «Торговый дом Г. И. Хаджи-Консты» в центре Москвы обрушились перекрытия, в результате ЧП от полученных травм скончался один рабочий. Обрушение произошло на втором этаже на площади 35 квадратных метров.

В феврале восемь человек отравились газом в Якутии, один из них скончался. Семеро пострадавших были доставлены в больницу.

В начале декабря 2022 года учеников Касумкентской общеобразовательной школы № 1 в Дагестане массово госпитализировали после того, как один из учеников распылил на перемене газовый баллончик. В результате ЧП 13 детей попали в больницу.