В Москве загорелся балкон в жилом доме Пожар произошел в доме около гостиницы «Космос» на северо-востоке Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошел на балконе квартиры в доме на проспекте Мира, сообщает АГН «Москва». Здание располагается около гостиницы «Космос». Возгорание ликвидировано.

Прибывшие подразделения ликвидировали пожар, возникший на балконе квартиры на четвертом этаже. Горели личные вещи, — сказали агентству в МЧС.

Отмечается, что площадь возгорания составила 3 кв. м. Из квартиры были эвакуированы четыре человека.

Накануне в Москве эвакуировали ТЦ «Афимолл». Причиной пожара в магазине косметики «Рив Гош» стало возгорание жировых отложений в вытяжке кафе, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС. Информации о пострадавших нет. До прибытия пожарных торговый центр самостоятельно покинули семь тысяч человек.

Также вечером 22 июня загорелся ресторан на Мясницкой улице в центре Москвы. В Telegram-канале «Новости Москвы» опубликовали ролик с места, на котором видно, что из заведения под названием Grao de Café валит густой черный дым.