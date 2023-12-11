В Москве потушили пожар в здании Российской государственной библиотеки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская государственная библиотека

Сотрудники МЧС России потушили пожар, возникший в здании Российской государственной библиотеки (РГБ) в Москве, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. По ее данным, возгорание возникло на кровле здания, его площадь составила примерно пять квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал. Предполагается, что причиной пожара стал невыключенный обогреватель, однако точная причина будет установлена позже.

На кровле горели деревянные конструкции на площади 5 кв. м. Пожар полностью потушен, пострадавших нет, — говорится в сообщении.

В свою очередь источники Telegram-канала Mash уточняют, что очаг возгорания находился на деревянной обшивке крыши здания. Пожарным удалось оперативно потушить его с помощью выдвижной лестницы.

Как сообщалось ранее, сотрудникам МЧС РФ удалось потушить пожар, возникший в восьмиэтажном жилом доме в Эжвинском районе Сыктывкара. По данным пресс-службы ведомства, к тушению возгорания были привлечены свыше 60 человек и 29 единиц спецтехники. В ходе тушения 10 жильцов были спасены, еще 90 человек эвакуировали из горящего здания. Отмечается, что троим жильцам понадобилась медицинская помощь. Причина пожара неизвестна.