В Москве задержаны сторонники неонацистов, готовившие теракты ко Дню Победы

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Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Москве сторонников неонацистской группировки М.К.У, которые готовили теракты и убийства ко Дню Победы на территории России. Они собирались сжечь бездомных и опубликовать в Сети это видео с целью устрашения населения, сообщает РИА Новости.

Сотрудниками ФСБ и МВД в Москве задержаны сторонники неонацистской группировки «Маньяки Культ Убийства» при попытке заживо сжечь бездомных с помощью «коктейлей Молотова», — цитирует агентство сообщение ФСБ.

По данным правоохранительных органов, задержанные выполняли задание лидера организации — украинца Егора Краснова «по совершению терактов и массовых убийств на территории России ко Дню Победы 9 Мая».

Краснов курируется спецслужбами Украины, цель которых — постепенное втягивание молодёжи в террористическую и экстремистскую деятельность, а также распространение неонацистской идеологии и дестабилизация работы органов власти РФ путём совершения резонансных преступлений. Егор Краснов заочно арестован Басманным судом по обвинению в убийстве двух и более лиц.

Ранее в Белгороде задержали двух россиян, которые готовили диверсию на объекте транспортной инфраструктуры. Там отметили, что они также отправляли на украинский портал «Миротворец» сведения о российских военных, которые участвуют в спецоперации на Украине.