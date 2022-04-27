Укронацистов задержали в Белгороде за подготовку диверсий на транспорте ФСБ: в Белгороде задержали двух проукраинских диверсантов, готовивших атаку на железнодорожную инфраструктуру

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Белгороде задержали двух россиян, которые готовили диверсию на объекте транспортной инфраструктуры, сообщили в ЦОС ФСБ, передаёт РИА Новости. Там отметили, что они также отправляли на украинский портал «Миротворец» сведения о российских военных, которые участвуют в спецоперации на Украине.

ФСБ в Белгороде при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов транспортной инфраструктуры Белгородской области задержаны двое граждан России, являющихся сторонниками украинского нацизма, — говорится в сообщении.

Отмечается, что они также отправляли на ресурс «Миротворец» данные о российских военнослужащих, которые участвуют в спецоперации России на Украине.

Задержанные дают признательные показания. Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 281 (приготовление к диверсии).

Ранее стало известно, что учащийся колледжа в Тверской области планировал устроить теракт 9 мая на объекте транспортной инфраструктуры. Учащийся был сторонником украинской неонацистской организации «МКУ», по данному факту возбуждено уголовное дело.