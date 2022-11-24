СМИ: в Москве задержали участников «Открытого пространства»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Как сообщает Telegram-канал Avtozak LIVE со ссылкой на очевидца, в Москве задержали участников сообщества «Открытое пространство». По информации канала, в офис организации приехали сотрудники правоохранительных органов, после чего они заблокировали вход и задержали всех пришедших.

Канал уточнил, что сегодня в помещении ОП проходил вечер солидарности с фигурантами «тюменского дела». По информации издания Sota, в офисе «Открытого пространства» продолжается обыск.

«Тюменское дело» развернулось в начале сентября, когда были арестованы шесть анархистов в возрасте от 23 до 28 лет по подозрению в организации террористического сообщества. Фигуранты обвиняли правоохранительные органы в применении пыток, а их родственники утверждали, что против подозреваемых «фабрикуют» дело.

Ранее стало известно, что Мещанский суд Москвы по ходатайству прокурора продлил на полгода арест оппозиционному политику Илье Яшину, обвиняемому в дискредитации Вооруженных сил России. Он останется под стражей до 10 мая 2023 года. Гособвинитель заявил, что Яшин может скрыться за границей, поэтому ему нельзя смягчать меру пресечения. Кроме того, в его собственности имеется 1/3 доли квартиры в Болгарии.

До этого сообщалось, что российский националист, бывший организатор «Русских маршей» Дмитрий Демушкин стал фигурантом двух административных дел о распространении фейков про Вооруженные силы РФ. Ему могут грозить штрафы в размере до 100 тысяч рублей.