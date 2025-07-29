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29 июля 2025 в 10:47

В Москве задержали подростков, снимавшихся в платьях в монастыре

МВД сообщило о задержании подростков, оскорбивших прихожан Сретенского монастыря

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Снявшихся на видео в платьях подростков задержали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве. По информации ведомства, подозреваемые могли приставать к прихожанам и отпускать уничижительные шутки в Сретенском монастыре.

Сотрудники установили местонахождение и доставили в территориальный отдел трех молодых людей, двое из которых несовершеннолетние, — сообщили в ведомстве.

Троих молодых людей задержали после того, как в Сети стало набирать популярность видео с их участием. На кадрах видно, как юноши в женских одеждах посещают службу Сретенского монастыря. При этом они приставали к прихожанам и священнослужителям с оскорбительными шутками.

Отмечается, что на двоих подозреваемых уже завели административное дело. Материалы по делу еще одного подростка направят в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшего рассмотрения.

Ранее Ленинский районный суд Новосибирска взял под стражу двух 16-летних подростков, которых обвиняют в покушении на мужчину. По версии следствия, школьники пытались отравить россиянина ядом.

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