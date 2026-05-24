Подростка задержали в Петербурге за вскрытие сейфа в чужой квартире В Петербурге задержали 15-летнего подростка за взлом сейфа по указке аферистов

В Санкт-Петербурге задержали 15-летнего подростка за взлом сейфа по указке аферистов, сообщила пресс-служба управления МВД по городу и Ленобласти в МАКСе. Несовершеннолетний собирался украсть более 2,5 млн рублей и передать их неизвестной женщине.

Несовершеннолетний рассказал сотрудникам, что действовал по указанию неизвестных, которые <...> приказали приехать по указанному адресу вскрыть сейф, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на проспекте Науки. 50-летний мужчина случайно обнаружил подростка в своей квартире и удерживал его там до приезда полиции. Возбуждено уголовное дело, правоохранители выясняют личности участников преступной схемы.

Ранее заместитель главы Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Александр Богданов заявил, что свыше 50 нападений на образовательные учреждения удалось предотвратить в 29 российских регионах с начала 2026 года. Он добавил, что каждый день выявляется более 10 несовершеннолетних с признаками приверженности идеологии скулшутеров.