Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 10:52

Подростка задержали в Петербурге за вскрытие сейфа в чужой квартире

В Петербурге задержали 15-летнего подростка за взлом сейфа по указке аферистов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Санкт-Петербурге задержали 15-летнего подростка за взлом сейфа по указке аферистов, сообщила пресс-служба управления МВД по городу и Ленобласти в МАКСе. Несовершеннолетний собирался украсть более 2,5 млн рублей и передать их неизвестной женщине.

Несовершеннолетний рассказал сотрудникам, что действовал по указанию неизвестных, которые <...> приказали приехать по указанному адресу вскрыть сейф, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на проспекте Науки. 50-летний мужчина случайно обнаружил подростка в своей квартире и удерживал его там до приезда полиции. Возбуждено уголовное дело, правоохранители выясняют личности участников преступной схемы.

Ранее заместитель главы Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Александр Богданов заявил, что свыше 50 нападений на образовательные учреждения удалось предотвратить в 29 российских регионах с начала 2026 года. Он добавил, что каждый день выявляется более 10 несовершеннолетних с признаками приверженности идеологии скулшутеров.

Регионы
Россия
Санкт-Петербург
подростки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о поражении важного объекта ВСУ
Хоккеист из «Локомотива» попал в «расстрельный список» Киева
Стриженов объяснил, почему в «Любовь-морковь» снял Орбакайте вместо жены
Танкер с газом для Индии впервые с февраля прошел через Ормузский пролив
«Мы буквально на грани»: в Калифорнии вырос риск детонации всех резервуаров
Возросло число погибших при подрыве поезда в Пакистане
Раскрыта позиция Ирана по ядерной программе в рамках соглашения с США
Политолог оценил вероятность возобновления переговоров России и Украины
Пострадавшие при обрушении балкона подростки остаются в больнице
Подростка задержали в Петербурге за вскрытие сейфа в чужой квартире
Остановка Крымского моста сдвинула расписание шести поездов
Land Cruiser пробил насквозь частный дом в российском регионе
Удары по Украине сегодня, 24 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия
В реке Лиахви в Южной Осетии нашли тело женщины
Попытка мужчины забрать товары на ПВЗ под залог обернулась арестом
Супруги из Липецка лишились 10 млн рублей из-за одного кодового слова
Названа дата похорон мэра Нальчика
В деле об упавшей в осетинскую реку россиянке поставили точку
«Одно ужасное утро»: Мендель раскрыла, что показал ночной удар по Украине
Наступление ВС РФ на Харьков 24 мая: последние новости, что в Купянске, бои
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.