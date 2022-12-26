В Москве задержали полицейского по делу об изнасиловании девушки предметом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силовики задержали фигурантов уголовного дела об изнасиловании девушки предметом в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Одним из подозреваемых оказался сотрудник полиции. В ходе проверки выяснилось, что девушке причинили телесные повреждения, она госпитализирована.

О преступлении стало известно после обращения дяди потерпевшей.

По информации агентства, в течение нескольких дней компания из шести человек — трех девушек и трех мужчин — распивала алкоголь. На пятый день знакомый полицейского изнасиловал девушку, в том числе используя предмет.

Как сообщается на сайте столичного главка МВД РФ, сотрудника полиции после служебной проверки уволили из органов внутренних дел. Он понесет установленное законом наказание, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Ранее Baza сообщала, что вечером 14 декабря пострадавшая встретилась с 21-летним сержантом полиции и его 20-летним другом. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, приятель полицейского взял черенок от швабры и изнасиловал им девушку, а сержант избил ее, после этого мужчины взяли парогенератор и по очереди пытали свою жертву.