В Москве задержали депутата КПРФ В Москве полиция задержала мундепа Басманного района от КПРФ Иванова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве сотрудники полиции задержали муниципального депутата Басманного района от партии КПРФ Павла Иванова, о чем сам политик рассказал на своей странице во «ВКонтакте». Точные причины задержания не называются. По словам мундепа, задержание произошло на станции метро «Чистые пруды» — сработали камеры распознавания лиц.

На входе в метро по камерам распознавания лиц задержан избранный депутат Басманного района Москвы от команды PARTISAN, выдвинутой КПРФ Павел Иванов. В настоящее время он ожидает приезда сотрудников ОВД в комнате полиции на станции метро «Чистые пруды». Причину задержания не сообщают, — написал он.

В конце мая в Москве полиция задержала депутата Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Оппозиционера забрали в ОВД «Хамовники» прямо со встречи с жителями района, которая была посвящена планам прокладки коммуникаций для строительства элитных апартаментов. Позднее он был оштрафован на 200 тысяч рублей, поскольку был признан виновным в административном правонарушении по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).