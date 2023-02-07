В Москве юрист «cменила пол», чтобы найти работу Юрист из Москвы доказала, что на мужские резюме работодатели откликаются чаще, чем на женские

Фото: shutterstock.com

Юрист из Москвы Екатерина Агрыцкова объяснила на эксперименте необходимость квот для женщин на рабочих местах. В своем Facebook (деятельность соцсети запрещена в России) она поделилась результатами поиска работы на руководящую должность с помощью женского и мужского резюме. Результаты оказались очень разными. Мужской профиль просматривали гораздо чаще и чаще приглашали соискателя на собеседование.

Нам говорят: зачем эти квоты, нельзя искать персонал по гендерным признакам. Или так: вам самим не унизительно устраиваться на работу по квоте — вас берут из-за того, что вы женщина, а не профессионал, — пишет Агрыцкова.

В оригинальном резюме от женского имени юрист написала все как есть: женщина, 43 года, два высших образования, опыт работы в нескольких компаниях, знание языков подтверждается вторым высшим — дипломом переводчика, есть опыт руководящей работы, водительские права, готова к редким командировкам.

Позже Агрыцкова завела аналогичный профиль от мужского имени Ярослав (в своем тексте она называет персонажа гендерно окрашено — Яйцеслав). Только снизила возраст до 39, убавила по году стажа из каждого места работы, оставила только одно высшее образование, а факт знания английского не подкрепила документом. Фото взяла из интернета.

У Ярослава просмотров за два часа столько, сколько у Екатерины за неделю. Ярослава приглашают на собеседования, а Екатерину даже не просматривают. И даже отказывают Екатерине и Ярославу по разному. Оба откликнулись на вакансию в «Сбере». Екатерине написали: «Спасибо за интерес, однако сейчас мы не готовы предложить вам именно это место». Ярослав получил вот такую отбивку: «Подбор на эту позицию сейчас приостановлен, но мы добавили ваше резюме в базу лучших кандидатов», — пересказывает юрист результаты эксперимента.

По словам Агрыцковой, женщин отсеивают уже на первом этапе резюме и они даже не доходят до собеседований.

Ранее социолог Александр Лепин в разговоре с NEWS.ru прокомментировал результаты соцопроса, по которым почти каждый второй мужчина готов выйти в декретный отпуск вместо жены. По словам Лепина, эти ответы — всего лишь позитивные намерения, которые не обещают воплотиться в реальности. Выход мужчин в декрет эксперт сравнил со сказкой, которую многие готовы выслушать, но никто в это не поверит.