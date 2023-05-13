В Москве второй раз за день из окна выпал ребенок

Фото: Прокуратура Москвы

На юго-западе Москвы четырехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Это второй случай выпадения ребенка из окна в Москве.

Инцидент произошел в многоэтажном доме на улице Южнобутовской. По предварительной информации, мать мальчика в момент случившегося находилась в квартире, куда пришла в гости к подруге еще с одним ребенком.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Прокуратура контролирует проведения проверки, проводимой по данному факту.

До этого в Новой Москве из-за невнимательности отца из окна седьмого этажа выпал трехлетний ребенок. Пока отец ненадолго вышел из комнаты, мальчик забрался на подоконник и, попытавшись опереться на москитную сетку, вышел в открытую раму. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее в Санкт-Петербурге девочка выпала из окна шестого этажа, пока мать одевала другую дочку. Женщина не обратила внимания на незакрытую входную дверь, через которую ребенок вышел на лестничную клетку и подошел к распахнутой раме.