В Москве вблизи Садового кольца загорелся грузовик В Москве на Николоямской набережной загорелся грузовик

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве на Николоямской набережной загорелся грузовой автомобиль, сообщает столичный lептранс в Telegram-канале. Причины аварии не называются, о наличии жертв и пострадавших неизвестно. Движение в месте аварии затруднено.

Инцидент произошел у пересечения Николоямской набережной с Садовым кольцом. На месте работают оперативные службы. По данным сервиса «Яндекс.Карты», вокруг места аварии образовались пробки. Пользователи пишут, что движение было перекрыто на Берниковской набережной, которая проходит по другую сторону Садового кольца.

Ранее легковая машина Kia врезалась в фонарный столб на на улице Нижние Мневники на западе Москвы. В результате ДТП водитель скончался на месте. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что водитель нарушил скоростной режим, а затем не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.

До этого на юго-востоке Москвы в районе Люблинской улицы автобус врезался в столб. В результате пострадали 13 человек, включая пятерых детей. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением.