В Москве прошел пресс-тур по булгаковским местам

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

15 сентября прошел приуроченный к премьере спектакля «Багровый остров» в театре Пушкина пресс-тур по булгаковским местам Москвы. Его организовал Московский драматический театр имени А. С. Пушкина совместно с Государственным музеем М. А. Булгакова и Музеем-театром «Булгаковский Дом».

Журналисты проехали от «Булгаковского Дома» на Патриарших до музея М. А. Булгакова на Большой Пироговской на трамвае 302-БиС. Во время поездки сотрудники музея прочли небольшую лекцию о творческом пути Михаила Булгакова, о его театральных работах и судьбе пьесы «Багровый остров».

Финальной точкой тура стала основная сцена театра Пушкина, куда прессу пригласили на закрытую репетицию спектакля «Багровый остров».

Первые премьерные показы пьесы Булгакова пройдут 12 и 13 октября в театре Пушкина. Режиссер постановки — Федор Левин, художественный руководитель — Евгений Писарев.

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru 15 сентября прошел приуроченный к премьере спектакля «Багровый остров» в Театре Пушкина пресс-тур по булгаковским местам Москвы Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru 15 сентября прошел приуроченный к премьере спектакля «Багровый остров» в Театре Пушкина пресс-тур по булгаковским местам Москвы Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru 15 сентября прошел приуроченный к премьере спектакля «Багровый остров» в Театре Пушкина пресс-тур по булгаковским местам Москвы Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru 15 сентября прошел приуроченный к премьере спектакля «Багровый остров» в Театре Пушкина пресс-тур по булгаковским местам Москвы Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru 15 сентября прошел приуроченный к премьере спектакля «Багровый остров» в Театре Пушкина пресс-тур по булгаковским местам Москвы Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru 15 сентября прошел приуроченный к премьере спектакля «Багровый остров» в Театре Пушкина пресс-тур по булгаковским местам Москвы Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru 15 сентября прошел приуроченный к премьере спектакля «Багровый остров» в Театре Пушкина пресс-тур по булгаковским местам Москвы Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru 15 сентября прошел приуроченный к премьере спектакля «Багровый остров» в Театре Пушкина пресс-тур по булгаковским местам Москвы Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru 15 сентября прошел приуроченный к премьере спектакля «Багровый остров» в Театре Пушкина пресс-тур по булгаковским местам Москвы Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru 15 сентября прошел приуроченный к премьере спектакля «Багровый остров» в Театре Пушкина пресс-тур по булгаковским местам Москвы Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru 15 сентября прошел приуроченный к премьере спектакля «Багровый остров» в Театре Пушкина пресс-тур по булгаковским местам Москвы Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru 15 сентября прошел приуроченный к премьере спектакля «Багровый остров» в Театре Пушкина пресс-тур по булгаковским местам Москвы Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru Режиссер Евгений Писарев. 15 сентября прошел приуроченный к премьере спектакля «Багровый остров» в Театре Пушкина пресс-тур по булгаковским местам Москвы Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru Режиссер Евгений Писарев. 15 сентября прошел приуроченный к премьере спектакля «Багровый остров» в Театре Пушкина пресс-тур по булгаковским местам Москвы Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru 15 сентября прошел приуроченный к премьере спектакля «Багровый остров» в Театре Пушкина пресс-тур по булгаковским местам Москвы Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru 15 сентября прошел приуроченный к премьере спектакля «Багровый остров» в Театре Пушкина пресс-тур по булгаковским местам Москвы Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru Режиссер Евгений Писарев перед репетицией спектакля «Багровый остров» в Театре Пушкина в рамках пресс-тура по булгаковским местам Москвы Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru Режиссер Евгений Писарев перед репетицией спектакля «Багровый остров» в Театре Пушкина в рамках пресс-тура по булгаковским местам Москвы Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru Репетиция спектакля «Багровый остров» в Театре Пушкина в рамках пресс-тура по булгаковским местам Москвы Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru Репетиция спектакля «Багровый остров» в Театре Пушкина в рамках пресс-тура по булгаковским местам Москвы

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