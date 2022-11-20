В Москве произошел крупный пожар в районе площади трех вокзалов В Москве произошел крупный пожар в двухэтажном складском здании

Фото: Соцсети

В Москве в районе площади трех вокзалов произошел крупный пожар. В МЧС заявили, что возгорание зафиксировано по адресу: Комсомольская площадь, д. 1А, стр. 18. В ведомстве NEWS.ru рассказали, что горит двухэтажное складское кирпичное здание. Площадь возгорания пока не установлена.

Произошло возгорание в двухэтажном кирпичном складском здании, уточняется, что горит и площадь возгорания, — сообщили NEWS.ru в столичном МЧС.

К месту ЧП направился пожарный поезд для ликвидации пожара.

Telegram-канал Mash сообщает, что горит склад цветочной компании. По информации канала, «в оранжерее были заблокированы семь человек, которые прятались в холодильнике». Спасатели всех эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал.

Накануне на территории Всеволожского района Ленобласти произошел крупный пожар на газопроводе. Ему предшествовал взрыв, который случился из-за разгерметизации трубопровода. Губернатор области Александр Дрозденко сообщил, что теплоэлектростанцию Всеволожска перевели с газа на мазут для бесперебойной подачи тепла.

В результате ЧП на газопроводе отключилась часть генерирующего оборудования на Северной ТЭЦ, дающей тепло около 800 тысячам людей.