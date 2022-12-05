В Москве предъявили обвинение мужчине, застрелившему украинку на парковке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуратура Москвы предъявила обвинение мужчине, который предположительно застрелил свою супругу в авто на востоке столицы, сообщила в беседе с ТАСС руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова. По ее словам, мужчину хотят привлечь к ответственности за само убийство, а также за приобретение и ношение огнестрельного оружия и патронов. Накануне задержанный полностью признал свою вину.

65-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и незаконном приобретении и ношение огнестрельного оружия, а также боеприпасов к нему (ч. 1 ст. 222 УК РФ), — рассказала собеседница агентства.

Накануне на заднем сидении автомобиля на Вешняковской улице в Москве обнаружили тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Позднее сотрудники СК и уголовного розыска задержали ее 68-летнего бывшего супруга. Тот полностью признал свою вину и стал работать со следствием.

Как рассказала работодательница погибшей женщины, супруг действительно угрожал ей расправой, требуя переписать на него квартиру и машину.